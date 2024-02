thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittwochmittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,49 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 5,49 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,46 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 497.337 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,43 EUR am 05.02.2024. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 1,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,25 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,62 Prozent auf 8.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 10.568,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 18.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,768 EUR in den Büchern stehen haben wird.

