thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 5,51 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 5,51 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 5,46 EUR. Bei 5,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 828.921 Stück.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 29,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,43 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,25 EUR angegeben.

Am 22.11.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.568,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.812,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 18.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,768 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter