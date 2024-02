thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der thyssenkrupp-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 5,53 EUR.

Mit einem Wert von 5,53 EUR bewegte sich die thyssenkrupp-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,54 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,52 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 5,52 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.906 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Mit einem Zuwachs von 40,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.02.2024 (5,43 EUR). Mit Abgaben von 1,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,25 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 22.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.812,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 18.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,768 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

