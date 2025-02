thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Freitagvormittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 4,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,67 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.525 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2024 markierte das Papier bei 5,67 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 19.11.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 17.02.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,666 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

