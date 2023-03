thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Um 15:52 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 7,25 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,22 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,29 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 939.861 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,49 EUR) erklomm das Papier am 16.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 73,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,89 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.023,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9.018,00 EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte thyssenkrupp am 11.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 09.05.2024.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,550 EUR je Aktie.

