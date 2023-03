thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,29 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,28 EUR nach. Bei 7,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.955 thyssenkrupp-Aktien.

Am 16.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 23,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 74,86 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,89 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 9.018,00 EUR, gegenüber 9.023,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,06 Prozent präsentiert.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,550 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

