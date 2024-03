thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 4,51 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,51 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 4,51 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 75.644 Stück.

Bei 7,77 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,04 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,29 EUR am 26.02.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,98 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,569 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX aktuell: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen

Gewinne in Frankfurt: MDAX legt am Dienstagmittag zu

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor einem Jahr verloren