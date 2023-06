thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittag

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,95 EUR

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 6,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 6,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 429.782 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.06.2022 bei 9,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,40 Prozent. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 39,63 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,18 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,36 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.107,00 EUR im Vergleich zu 10.599,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte thyssenkrupp am 10.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,397 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

thyssenkrupp-Aktie im Minus: Werften-Verkauf von thyssenkrupp nimmt wohl an Fahrt auf - IG Metall fordert schnelle Zusage für Bau einer Anlage zur Produktion von grünem Stahl

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp-Aktie stärker: thyssenkrupp Marine Systems gründet zivilen Anbieter Nxtgen - IG Metall ruft zur Demo bei Thyssen-Stahl auf

