thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,83 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,85 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 6,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.723 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,21 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 25,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,17 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,18 EUR aus.

Am 11.05.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.107,00 EUR – eine Minderung von 4,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.599,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,397 EUR je Aktie aus.

