thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 6,75 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 6,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 6,71 EUR. Mit einem Wert von 6,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 549.208 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 38,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,35 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,64 Prozent auf 10.107,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte thyssenkrupp am 10.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,364 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

