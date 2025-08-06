DAX24.320 +1,7%ESt505.344 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,38 +0,6%Gold3.381 +0,4%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Donnerstagmittag zu

07.08.25 12:07 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Donnerstagmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 9,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,75 EUR 0,25 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 9,68 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,68 EUR. Bei 9,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 918.737 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2025 markierte das Papier bei 11,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 19,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Mit einem Kursverlust von 71,40 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,83 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von -0,13 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,457 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
15.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
25.02.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
13.02.2025thyssenkrupp KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
26.07.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

