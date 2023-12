thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 6,55 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,7 Prozent auf 6,55 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 6,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.903.376 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2022 (5,43 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,02 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,63 EUR aus.

Am 22.11.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR im Vergleich zu 10.568,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 12.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,732 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

