thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag stärker

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 7,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,28 EUR. Bei 7,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 952.296 thyssenkrupp-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.03.2022 auf bis zu 9,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 27,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,86 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 24.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.568,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9.441,00 EUR umgesetzt.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 14.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 13.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,534 EUR fest.

