thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 5,57 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 11:47 Uhr 1,9 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,47 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 787.691 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 39,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,25 EUR an.

Am 22.11.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,63 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,62 Prozent auf 8.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 10.568,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 18.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,768 EUR je Aktie belaufen.

