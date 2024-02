thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 5,54 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 5,54 EUR nach oben. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,47 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.695 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,77 EUR. Gewinne von 40,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,43 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,25 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 22.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,23 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR im Vergleich zu 10.568,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 18.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,768 EUR je Aktie belaufen.

