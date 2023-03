thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 7,23 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,24 EUR. Bei 7,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 282.576 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.03.2022 auf bis zu 9,49 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 23,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 73,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,89 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 14.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR gegenüber 0,17 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9.018,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.023,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 09.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,550 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

