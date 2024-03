thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Freitagmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 4,59 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,1 Prozent auf 4,59 EUR. Bei 4,59 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 897.831 Stück.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 69,05 Prozent Luft nach oben. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,60 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,98 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Am 20.05.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,569 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

