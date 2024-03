thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 4,60 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,64 EUR an. Mit einem Wert von 4,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.564.981 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 26.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 7,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,98 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.181,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. thyssenkrupp dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,569 EUR fest.

