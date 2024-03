thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

thyssenkrupp im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Bei der thyssenkrupp-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 4,55 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 4,55 EUR. Bei 4,57 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,54 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 4,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 97.356 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 5,61 Prozent wieder erreichen.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,98 EUR an.

Am 14.02.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei -0,50 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8.181,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9.018,00 EUR umsetzen können.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,569 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

