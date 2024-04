thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag gefragt

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 5,27 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 5,27 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,29 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,25 EUR. Zuletzt wechselten 106.209 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 47,25 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2024 auf bis zu 4,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,64 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,98 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.02.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 8.181,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,480 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

