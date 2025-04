thyssenkrupp Aktie News: Bullen treiben thyssenkrupp am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,1 Prozent auf 8,50 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 8,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.356.499 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 10,95 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 28,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 6,38 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,50 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte thyssenkrupp die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,671 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

