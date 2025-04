thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 8,25 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 8,25 EUR nach oben. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,60 EUR an. Mit einem Wert von 8,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 762.719 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 10,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,43 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,38 EUR aus.

thyssenkrupp veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,28 Prozent zurück. Hier wurden 7,83 Mrd. EUR gegenüber 8,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,671 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Aktien von Rheinmetall, thyssenkrupp, RENK, HENSOLDT und Co. im Tiefflug: Zollsog erfasst auch Rüstungswerte

thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Liefervertrag mit Zulieferer HKM gekündigt

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen