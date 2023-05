thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Mittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,71 EUR

Das Papier von thyssenkrupp legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 6,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 785.016 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.06.2022 bei 9,21 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 27,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,06 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 14.02.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.018,00 EUR – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.023,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte thyssenkrupp am 11.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,581 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

