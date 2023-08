thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verbilligt sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 6,64 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 6,64 EUR ab. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,63 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 142.301 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 37,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 11,35 EUR.

Am 11.05.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.107,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.599,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 21.11.2024 dürfte thyssenkrupp die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,364 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

