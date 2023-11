thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 6,86 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 6,86 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,86 EUR. Bei 6,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 535.299 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,27 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,99 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,23 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,35 Prozent auf 9.598,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 21.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,067 EUR je thyssenkrupp-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag in Grün

Börse Frankfurt: MDAX verbucht Zuschläge