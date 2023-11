thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag in Rot

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 6,76 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 6,76 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.698 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 13,01 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2022 bei 4,99 EUR. Mit Abgaben von 26,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 10.08.2023. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.598,00 EUR – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 21.11.2024.

2023 dürfte thyssenkrupp einen Verlust von -0,067 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

