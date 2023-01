thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Montagnachmittag zu

Um 04:22 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 6,67 EUR zu. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,55 EUR. Bisher wurden heute 2.851.059 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,94 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,17 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 59,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 10,57 EUR angegeben.

thyssenkrupp gewährte am 24.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.568,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte thyssenkrupp einen Umsatz von 9.441,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 14.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. thyssenkrupp dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,564 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie dennoch leichter: S&P erhöht Rating für thyssenkrupp - Wasserstoff-Pipeline fertig

thyssenkrupp-Aktie in Rot: Werkstoffsparte von thyssenkrupp von Hackern angegriffen

thyssenkrupp-Aktie mit Kurssprung: Marineschiffbausparte von thyssenkrupp weckt offenbar Investoreninteresse

Bildquellen: thyssenkrupp AG