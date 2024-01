thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Dienstagmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 6,29 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,29 EUR nach oben. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,32 EUR zu. Bei 6,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 522.512 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 23,54 Prozent Luft nach oben. Bei 5,95 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,33 EUR aus.

Am 22.11.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei -3,23 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 8.812,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.02.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,768 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags fester

thyssenkrupp-Aktie: Fitch zieht Rating für thyssenkrupp zurück - künftig keine analytische Beobachtung mehr