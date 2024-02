thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

thyssenkrupp im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Kaum Ausschläge verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 5,56 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,59 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,56 EUR. Bei 5,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.988 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. 39,63 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 2,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,25 EUR.

Am 22.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,23 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8.812,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10.568,00 EUR umsetzen können.

Am 14.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 18.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,768 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

