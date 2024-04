thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag in Grün

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 5,40 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 5,40 EUR. Bei 5,40 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 885.561 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 43,81 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,29 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 20,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,98 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,480 EUR je Aktie aus.

