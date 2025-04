thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 8,48 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 8,48 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,16 EUR ab. Bei 8,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.492.799 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 29,19 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 67,34 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,38 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,50 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,671 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

