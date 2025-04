thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 8,47 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 8,47 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,11 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.314.902 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,31 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 67,31 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 6,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 13.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,671 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

