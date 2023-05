thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,65 EUR

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,66 EUR zu. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,70 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,64 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193.340 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,21 EUR) erklomm das Papier am 09.06.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 11,06 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.018,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,581 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

