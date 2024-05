thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 4,83 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:45 Uhr bei der thyssenkrupp-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 4,83 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,88 EUR. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 4,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,84 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 325.566 Stück gehandelt.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 56,01 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2024 auf bis zu 4,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,13 EUR an.

Am 14.02.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,02 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,440 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

