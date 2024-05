thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag stärker

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,86 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 4,86 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 4,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 81.210 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 55,08 Prozent wieder erreichen. Am 26.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 14.02.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,02 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,440 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

