thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Freitagvormittag ab

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 7,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 7,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.434 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,39 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,17 EUR am 30.09.2022. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 40,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,18 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,64 Prozent zurück. Hier wurden 10.107,00 EUR gegenüber 10.599,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. thyssenkrupp dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,397 EUR je Aktie aus.

