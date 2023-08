thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 6,73 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 6,73 EUR zu. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 883.143 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,43 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 38,05 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,35 EUR.

Am 11.05.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 10.107,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10.599,00 EUR umsetzen können.

Am 10.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.11.2024.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,364 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

