thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 6,61 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 6,61 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 6,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,60 EUR. Bisher wurden heute 762.525 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,42 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,43 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 33,02 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,86 EUR an.

Am 10.08.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie eingefahren. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.598,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 22.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 21.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,032 EUR je Aktie aus.

