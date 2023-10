thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 6,58 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 6,58 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.213.465 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 15,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,86 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.598,00 EUR – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.11.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,032 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

