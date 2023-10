thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von thyssenkrupp

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 6,60 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 6,60 EUR nach. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,58 EUR nach. Bei 6,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 277.776 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,74 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 32,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.598,00 EUR – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 21.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,032 EUR je Aktie belaufen.

