thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

thyssenkrupp im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,31 EUR.

Im XETRA-Handel kam die thyssenkrupp-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,31 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,33 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,25 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.316.771 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,07 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,95 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 5,71 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,33 EUR.

Am 22.11.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 12.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,768 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Börse Frankfurt in Rot: MDAX nachmittags mit Abgaben

Börse Frankfurt in Rot: Das macht der MDAX mittags