thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 9,20 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 9,20 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,50 EUR. Bei 9,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 674.387 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 9,86 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,20 Prozent. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 69,91 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,77 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,676 EUR je Aktie belaufen.

