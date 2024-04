thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag in Grün

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 5,39 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 5,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.126.917 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 26.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 20,36 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,98 EUR angegeben.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,50 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.018,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.181,00 EUR.

Am 15.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. thyssenkrupp dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,478 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

