thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 5,22 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 5,22 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,22 EUR. Bei 5,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.399.441 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 48,77 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,98 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 14.02.2024. Das EPS lag bei -0,50 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,28 Prozent auf 8.181,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9.018,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,478 EUR je Aktie aus.

