thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag mit sattem Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 10,1 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 10,1 Prozent auf 9,52 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 934.344 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 15,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 70,93 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,38 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 13.02.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,671 EUR je Aktie belaufen.

