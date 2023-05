thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,72 EUR

-0,39% Charts

News

Analysen

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 6,71 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 6,67 EUR. Bei 6,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 860.024 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.06.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,22 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,17 EUR am 30.09.2022. Mit Abgaben von 37,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,06 EUR an.

Am 14.02.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.018,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.023,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte thyssenkrupp am 11.05.2023 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,581 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

April 2023: Die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp-Aktie unverändert: Scheidende thyssenkrupp-Chefin Merz benötigt keine Abfindung - Emirates Steel Arkan erwägt wohl Investition

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com