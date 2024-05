thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,94 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 4,94 EUR. Bei 4,96 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 4,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 407.416 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). 52,63 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,29 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,14 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,13 EUR aus.

Am 14.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 8,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.05.2025.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,440 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer

Optimismus in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus