thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Nachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 4,91 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,91 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 4,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 879.687 Stück.

Bei einem Wert von 7,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,29 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,13 EUR.

Am 14.02.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,28 Prozent auf 8,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,02 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,440 EUR je Aktie belaufen.

