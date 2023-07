thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag mit Verlusten

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 7,17 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 7,17 EUR abwärts. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,06 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,13 EUR. Bisher wurden heute 398.595 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 7,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 72,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,18 EUR.

Am 11.05.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.107,00 EUR – eine Minderung von 4,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.599,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,351 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen

thyssenkrupp nucera-Aktie springt deutlich an: thyssenkrupp-Wasserstoff-Tochter mit Börsendebüt - Erstkurs über Ausgabepreis

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick