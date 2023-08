thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 6,78 EUR zu.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 6,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 6,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.990 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 14,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 38,51 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 11,35 EUR.

Am 11.05.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.107,00 EUR im Vergleich zu 10.599,00 EUR im Vorjahresquartal.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,364 EUR je Aktie belaufen.

